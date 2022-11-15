3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Объемы производства предприятия "Горизонт" увеличились на 60 %
Технологические инновации и соответствие мировым стандартам. Экспорт предприятия "Горизонт" за последние 5 лет вырос в три раза. Перестроили политику продаж: выпускают только под заказ. Предприятие продолжает модернизировать производство: улучшают медицинский и образовательные центры. Несмотря на жесткий график, идут на опережение. Например, медцентр в эксплуатацию планируют сдать до конца этого года. Также в планах увеличение объема производства.
Учитывая, что год еще не закончился, они у нас увеличатсяприблизительно на 60 % по отношению к прошлому году. И экспорт, соответственно, увеличится на 60 %. Продукцию поставляем в 18 стран, в том числе Армению и Монголию.
Среди продукции на экспорт - белорусский ноутбук. На рынке представят более 80 моделей: от эконом версий до игровых.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительные "Ласточки" отправили по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов