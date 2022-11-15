Объемы производства предприятия "Горизонт" увеличились на 60 %

Учитывая, что год еще не закончился, они у нас увеличатсяприблизительно на 60 % по отношению к прошлому году. И экспорт, соответственно, увеличится на 60 %. Продукцию поставляем в 18 стран, в том числе Армению и Монголию.

Юрий Предко, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт"