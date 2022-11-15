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Объемы производства предприятия "Горизонт" увеличились на 60 %

Технологические инновации и соответствие мировым стандартам. Экспорт предприятия "Горизонт" за последние 5 лет вырос в три раза. Перестроили политику продаж: выпускают только под заказ. Предприятие продолжает модернизировать производство: улучшают медицинский и образовательные центры. Несмотря на жесткий график, идут на опережение. Например, медцентр в эксплуатацию планируют сдать до конца этого года. Также в планах увеличение объема производства.

Учитывая, что год еще не закончился, они у нас увеличатсяприблизительно на 60 % по отношению к прошлому году. И экспорт, соответственно, увеличится на 60 %. Продукцию поставляем в 18 стран, в том числе Армению и Монголию.
Юрий Предко, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт"

Среди продукции на экспорт - белорусский ноутбук. На рынке представят более 80 моделей: от эконом версий до игровых.

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