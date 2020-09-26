Объемы производства рапсового масла будут увеличены

Сельхозработы на полях Беларуси продолжаются. Общий каравай зерна утяжелит еще и кукуруза. Сейчас завершается ее уборка. По оценкам правительства, соберут не менее миллиона тон. Хороший в этом году урожай рапса. Уже 830 тысяч тонн. Яровой еще до конца не убран. Госзаказ выполнен на 96%, и он, уверен вице-премьер Александр Субботин, будет закрыт полностью. Также огромное внимание уделяется увеличению объемов производства рапсового масла и фасовке его в небольшие емкости, удобные для покупателей.



О предварительных итогах уборочной кампании 2020 года и масштабном форуме "БелАгро", который стартует в Минске на следующей неделе, вице-премьер Александр Субботин в "Главном эфире" в это воскресенье.



