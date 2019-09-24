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Объемы производства сельхозпродукции в Могилевской области планируют увеличить в 1,5 раза

Рост объемов производства сельхозпродукции в Могилевской области к 2025 году планируют увеличить в полтора раза. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый. Проект программы по развитию каждой отрасли региона представлен Президенту. Сейчас ведется модернизация действующих производств, увеличивается поголовье на молочно-товарных фермах, а также посевные площади. Эффективная работа и увеличение выручки от проданной готовой продукции скажутся и на росте доходов населения.

Сегодня в Могилевской области начат эксперимент, где во главу угла ставятся повышение незаслуженно низких зарплат в сельхозорганизациях и отсутствие мотивации у работников. Сейчас доходы зависят от производительности труда. Первые итоги подведут к концу года.

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