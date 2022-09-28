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Объемы столичного стабфонда увеличили на 17 %
Свежие овощи и фрукты круглый год. Массовая закладка картофеля на хранение продолжается в Минске. Только в УП "Партизанское" планируют заготовить 3 800 тонн второго хлеба. Пятую часть уже отправили в специальные камеры. Чуть позже помимо корнеплодов в стабфонды поступит морковь и свекла, лук, капуста - всего около 3 тысяч тонн. Сформируют и большие запасы яблок - 900 тонн сочного урожая.
Такие "урожайные хранилища" позволяют полностью обеспечить внутренний рынок собственной продукцией. Только в этом году объемы столичного стабфонда увеличили на 17 %. Чтобы плодоовощная продукция оставалась качественной, строго следят за микроклиматом: поддерживают определенные режимы температуры и влажности.
Фото: pixabay.com
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