Объемы столичного стабфонда увеличили на 17 %

Свежие овощи и фрукты круглый год. Массовая закладка картофеля на хранение продолжается в Минске. Только в УП "Партизанское" планируют заготовить 3 800 тонн второго хлеба. Пятую часть уже отправили в специальные камеры. Чуть позже помимо корнеплодов в стабфонды поступит морковь и свекла, лук, капуста - всего около 3 тысяч тонн. Сформируют и большие запасы яблок - 900 тонн сочного урожая.