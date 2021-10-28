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Модернизация предприятий "Беллесбумпрома" позволила создать 5 тыс. рабочих мест
Модернизация предприятий Беллесбумпрома позволила создать 5 тысяч рабочих мест. Наибольшее их число создано за счет строительства новых заводов. Один из примеров - недавно введенный в эксплуатацию завод мелованных и немелованных видов картона на базе Добрушской бумажной фабрики. На новом производстве уже работают свыше полутысячи человек и еще 40 рабочих мест в настоящее время на заводе вакантны. Требуются операторы, машинисты, технологи и ряд других специалистов с профильным образованием с зарплатой преимущественно от 1 600 рублей до 3 тысяч на руководящих должностях. Приезжим сотрудникам предоставляется общежитие.
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