Модернизация предприятий "Беллесбумпрома" позволила создать 5 тыс. рабочих мест

Модернизация предприятий Беллесбумпрома позволила создать 5 тысяч рабочих мест. Наибольшее их число создано за счет строительства новых заводов. Один из примеров - недавно введенный в эксплуатацию завод мелованных и немелованных видов картона на базе Добрушской бумажной фабрики. На новом производстве уже работают свыше полутысячи человек и еще 40 рабочих мест в настоящее время на заводе вакантны. Требуются операторы, машинисты, технологи и ряд других специалистов с профильным образованием с зарплатой преимущественно от 1 600 рублей до 3 тысяч на руководящих должностях. Приезжим сотрудникам предоставляется общежитие.