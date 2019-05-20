Новые образцы входят в оборот и скоро появятся в кошельках белорусов. Их достаточно непросто отличить от нынешних купюр - форма и цветовая гамма сохранены. А вот степень защиты повышена. Российский Гознак, где допечатывали наличность, добавил водяных знаков, а архитектурные сооружения напечатал по новым клише.



Новые купюры рассмотрела Светлана Лукьянюк.



Пяти- и десятирублевки решено было допечатать. Большой объем этих банкнот, введенных в обращение в 2016 году после деноминации, стал ветхим и пошел в утиль. Так, 5-рублевых купюр уже уничтожено 46 %, а 50-рублёвых только 5 %. Вообще на рынке Беларуси именно этот низкий номинал занимает до 40 % (им больше всего белорусы рассчитываются), а также используется как разменная монета для сдачи. Чтобы не было дефицита этого номинала на рынке, решили выпустить свежие деньги. И на первый взгляд новые купюры ничем не отличаются от тех, что сейчас в ходу, но все-таки некоторые изменения есть.





Например, в них дополнительный водяной знак и более широкая защитная нить. Немного изменился и дизайн: исчезли надпись "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи главы Нацбанка. Также детализированы и подписаны архитектурные ансамбли. Это Каменецкая вежа на пяти и Спасо-Преображенская церковь на десяти рублях. Год выпуска вместо 2009-го 2019-й.



Печатались деньги на фабрике в Перми. Тендер выиграл российский Гознак, где сошлись два условия: качество продукции и приемлемая цена. Заказали сразу весь банкнотный ряд. Начали с низшего, повысив в первую очередь защиту. Ведь не зря говорят: чтобы не стать легкой добычей фальшивомонетчиков, нужно видоизменять эти элементы раз в пять лет.



Знаки и нити наносятся и на специальную бумагу для будущих денег. Причем многое здесь закрыто от посторонних глаз. Заказчик определяет набор, исходя из того, часты ли подделки. Также защиту укрепляют и во время печатания.