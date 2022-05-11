Обновленный комплекс мер улучшит условия для бизнеса в Беларуси

Беларусь продолжает совершенствование законодательства в сфере инвестиций. Обновленный комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла улучшит условия для ведения бизнеса. В прошлом году такие меры позволили значительно повысить конкурентоспособность действующего законодательства. Как отметили в Минэкономики, отдельный блок мер направлен на снижение издержек инвесторов в сфере строительства и земельно-имущественных отношений.