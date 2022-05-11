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Обновленный комплекс мер улучшит условия для бизнеса в Беларуси

Беларусь продолжает совершенствование законодательства в сфере инвестиций. Обновленный комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла улучшит условия для ведения бизнеса. В прошлом году такие меры позволили значительно повысить конкурентоспособность действующего законодательства. Как отметили в Минэкономики, отдельный блок мер направлен на снижение издержек инвесторов в сфере строительства и земельно-имущественных отношений.

Продолжится работа по стимулированию инвестиций в регионы. Акцент будет сделан на формирование инвестплощадок. Также в министерстве подчеркнули: стратегический блок обновленного комплекса мер - это расширение сегмента длинных денег в экономике.

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