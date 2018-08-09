Обновленный проект Налогового кодекса находится на финальной стадии доработки

Документ будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Так, каждый предприниматель сможет выбрать, по какой схеме платить налоги. Предусмотрен и ряд других мер.

Обновить систему отчислений в бюджет ранее поручил Президент. Главное требование - сделать кодекс понятным как для бизнеса, так и для граждан. Немало новаций и для физлиц. Белорусы со следующего года смогут обращаться в любую налоговую страны независимо от места регистрации. Также обещают продлить и сроки подачи деклараций.