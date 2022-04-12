Оборудование для "умных домов" будет выпускать новый резидент "Великого камня"

В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент. Белорусский инвестпроект связан с выпуском оборудования и комплектующих для строительства "умныхдомов".



В основе производства - инновационная технология, которая является собственной разработкой компании. Она позволяет выпускать высокотехнологичные конструкции с высокими экологическими характеристиками. Как отметили в "Великом камне", более 90 % продукции планируется поставлять на экспорт.