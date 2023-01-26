"Обойтись по-человечески" - Лукашенко о работе ИП в новом формате. Что важно знать

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе прошедшего 24 январясовещанияоб общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране акцентировал внимание и на ряде других общественно значимых тем. Одна из них - работа предпринимателей в новых условиях, пишет БелТА.

В Беларуси реформировали порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Такие меры приняты в том числе для того, чтобы минимизировать использование схем ухода от налогов.

"Цивилизованная работа". На что государство ориентирует предпринимателей

С этого года ИП должны работать по новым правилам. Но, видимо, не все до конца понимают, почему и как изменились условия работы. Поэтому глава государства поручил чиновникам пообщаться с предпринимателями и еще раз все подробно разъяснить. "Надо еще раз, Игорь Петрович (глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА), правительству поручить, взять на контроль, чтобы довели нашу политику в отношении индивидуальных предпринимателей", - сказал белорусский лидер.

По его словам, изменения для ИП были объявлены заранее, возможность к ним подготовиться у этой категории бизнеса была. "Мы не одномоментно приняли решение, - заявил Президент. - Наступило 1 января, мы делаем первый шаг. Ипэшники некоторые заволновались: ах, тут опять на них наступили. Не наступает никто. Просто это тот план, который был ранее озвучен".

В Беларуси пришло понимание, что такой вид деятельности, как ИП, - это некое порождение времени, когда люди вынуждены были вести бизнес, торговать таким образом. И в других странах подобные формы предпринимательства не развиты. "В те времена они взяли на себя приличную обузу. В сумках, мешках, как в Беларуси говорят, торбах возили что-то, продавали, обеспечивали и так далее. Мы их породили до 200 тыс. в нашей стране", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что порой индивидуальные предприниматели оказывались в более выгодных условиях, чем реальный сектор экономики - производства, которые в полной мере несли на себе налоговое бремя и социальную ответственность. "И некоторые ИП (мы на них посмотрели) стали буржуями гораздо большими, чем те, кто сегодня фабрики-заводы тянет. Тот же "АМКОДОР"… Сравнить с индивидуальными предпринимателями - небо и земля, - заметил Александр Лукашенко. - У нас уже перекосы пошли (в плане поддержки ИП. - Прим. БЕЛТА). Надо цивилизованно работать".

Настал период, когда в работе ИП понадобились изменения, убежден Президент

"Мы приняли решение, что ИП должны подняться на уровень выше и, как все физические или юридические лица, платить налог", - заявил Александр Лукашенко. При этом остается такая категория, как ремесленники - люди, которые делают своими руками что-то исключительное. И они вправе продавать свои товары по той цене, по которой смогут продать, заметил Президент. "Это уникальные люди, которых мы должны поддержать - ремесленники. Этих мы договорились оставить. А все остальные должны платить налоги как положено", - сказал белорусский лидер.

"И в течение этого года, еще нескольких месяцев мы это приведем в соответствие. Никого не обижая. То, что ты заработал на сегодня, у тебя никто не отберет, если, конечно, не нарушал закон", - подчеркнул глава государства.

Он поручил еще раз встретиться с предпринимательским сообществом и переговорить. "Надо по-цивилизованному, по-человечески с ними обойтись. Надо им просто разъяснить, каким путем мы будем двигать их к цивилизованной торговле или производству, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Надо с ними разговаривать. Нельзя так, чтобы... придет какое-то время и они, очумевшие, не разобравшись, опять выскочат на улицу, и мы с ними будем бороться. Надо упреждать такие вещи".

О том, что изменилось в налогообложении, каких результатов это позволит добиться и как предпринимателям помогают перестроиться на работу в новом режиме.



Изменения и их причины

С 1 января 2023 года установлен полный запрет на применение индивидуальными предпринимателями упрощеннойсистемы налогообложения. Ставка подоходного налога для данной категории плательщиков увеличена с 16% до 20%. Одновременно сохраняется порядок уплаты налога с разницы между доходами от деятельности и документально подтвержденными расходами и право предпринимателей вместо подсчета расходов определять их размер по нормативу 20%.

Кроме того, для ИП сокращен перечень видов деятельности, облагаемых единым налогом: исключены невостребованные либо малоиспользуемые. А ставки налога повышены в 2-3 раза.

"Результатом должны быть простые и понятные условия ведения предпринимательской деятельности. Важно исключить множественность режимов налогообложения. Это позволит увеличить участие малого бизнеса в финансировании государственных расходов и выровнять налоговую нагрузку на предпринимателей", - подчеркнули в МНС.





Для самозанятых с 1 января 2023 года введен новый налоговый режим - налог на профессиональный доход. Если ранее применявшиеся режимы предусматривали уплату фиксированной суммы (например, ремесленный сбор, единый налог), то новый - процентов от дохода. Получил доход - оплатил фиксированный процент от него в виде налога, который в свою очередь включает взносы в Фонд социальной защиты населения. А если нет дохода, то нет и налога.

"Этот принцип налогообложения более справедлив по сравнению с фиксированными платежами. А то одни плательщики имели низкую налоговую нагрузку, а другие, наоборот, значительно переплачивали", - обратили внимание в МНС.

С 1 января 2023 года введена в эксплуатацию цифровая платформа - мобильное приложение, которое позволяет одновременно зарегистрироваться в качестве самозанятого, стать на налоговый учет, осуществлять прием и учет платежей, получать сведения о сумме налога и взаимодействовать с налоговыми органами по иным вопросам.

Где можно узнать подробности

Министерство по налогам и сборам приняло меры для того, чтобы плательщики могли с удобством и оперативно получать информацию об изменениях в налоговом законодательстве. На сайте МНСв разделе "Актуально"разъясняются все нюансы. Такие вопросы широко освещаются также в официальных аккаунтах министерства в соцсетях и мессенджерах.

Кроме того, налоговая служба совместно с заинтересованными органами госуправления планомерно проводит информационно-разъяснительную работу с предпринимателями по вопросам изменений и дополнений в Налоговый кодекс, вступивших в силу с 1 января 2023 года. Круглые столы, встречи с представителями бизнеса и общественных организаций, семинары, лекции, прямые телефонные линии, личные приемы - используются самые разные формы работы.

В таких мероприятиях задействованы все инспекции МНС во всех регионах страны. Перед ними стоит задача донести до каждого плательщика порядок применения норм налогового законодательства.