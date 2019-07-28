В Беларуси сегодня жарко, что поможет аграриям ускориться на уборке зерна. Сейчас обработано около 35% площадей хлеба.



Намолочено почти два с половиной миллиона тонн нового урожая. Лидирует по темпам и намолоту Брестский регион. Полумиллионный рубеж преодолели Гродненская и Минская области. Аграрии Гомельщины собрали более трехсот тысяч тонн хлеба. Активно работают в полях и хлеборобы на востоке и севере страны. Средняя урожайность - 33,1 центнера с гектара.



