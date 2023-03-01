Общая цель бизнеса и правительства - продумать дальнейшие пути сдерживания инфляции

Бизнес будет работать вместе с госорганами для снижения негативных трендов в ходе регулирования цен. Об этом заявил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец во время заседания Объединенного клуба директоров, передает БелТА.

"Мы разослали порядка 300 анкет белорусским предприятиям. По вопросу ценообразования ответы прислали 84 компании. В своих анкетах они отмечают положительную тенденцию реализации постановления № 713 "О системе регулирования цен" как фактора инфляционного сдерживания. В этом вопросе результаты действительно достигнуты, тренд на рост цен приостановлен. Кроме того, в анкете мы спросили в том числе про отрицательные тренды в средней и долгосрочной перспективе, и уже к концу первого квартала 2023 года эти тренды обозначились", - подчеркнул Александр Швец.

Среди отрицательных трендов он выделил снижение выручки, прибыльности, а также инвестиций. Кроме того, по его мнению, эти тренды будут плавно нарастать.

"Наша задача - обозначить для госорганов отрицательные тренды, совместно их отследить и предложить варианты реагирования. Так, общая цель бизнеса и правительства - продумать дальнейшие пути инфляционного сдерживания. Необходимо подумать, какими дополнительными способами, кроме действия постановления № 713, мы можем ее сдерживать", - сказал председатель РСПП.

Он также добавил, что государство вправе пресекать тенденции чрезмерного роста цен, но эти меры не могут действовать постоянно. По мнению Александра Швеца, они являются эффективными в кратко- или среднесрочном применении. "Совместно с госорганами мы будем работать над тем, чтобы ослабить отрицательные тренды и снять риски, которые есть в результате действия 713-го постановления. При этом отмечу, что бизнес с большим пониманием и социальной ответственностью относится к задаче удержания уровня цен и инфляции для роста экономики", - подытожил Александр Швец.