Общий каравай Минской области на сегодня весит уже 835 тыс. т зерна

Ко всем кадрам будет жесткое требование об усилении темпов уборки. Выход на уборочные площади не менее 5 %, а это порядка 22 тыс. га зернового клина. Есть полеглица, но она в допустимых пределах, для этого у нас имеются приспособления на комбайнах, стеблеподъемники.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома