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Общий каравай Минской области на сегодня весит уже 835 тыс. т зерна

Жатва-2024 в хозяйствах Минской области. Общий каравай центрального региона на сегодня весит уже 835 тыс. т зерна. Уборку озимого ячменя аграрии уже завершили, на финише и озимый рапс. Сейчас хозяйства активно убирают яровой ячмень, пшеницу и озимую рожь. Всего в планах собрать почти 2,7 млн т зерна с учетом кукурузы и рапса.

Ко всем кадрам будет жесткое требование об усилении темпов уборки. Выход на уборочные площади не менее 5 %, а это порядка 22 тыс. га зернового клина. Есть полеглица, но она в допустимых пределах, для этого у нас имеются приспособления на комбайнах, стеблеподъемники.
Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома

Урожай на полях собирают более 1,5 тыс. зерноуборочных комбайнов. В этом году Минская область приобрела 80 машин отечественного производства.

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