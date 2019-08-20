Общий каравай Минской области на сегодня весит более 1 миллиона 600 тысяч тонн

Аграрии Минской области - лидеры по уборке зерновых. Общий каравай на сегодня весит более 1 миллиона 600 тысяч тонн. Осталось убрать менее 5 % площадей. Завершают уборку Клецкий, Копыльский, Молодечненский и Стародорожский районы.



Среди 22 районов на первом месте Слуцкий, у него самый большой урожай - более 135 тысяч тонн. На втором месте хлеборобы Несвижского. У них более 131 тысячи. Бронзу за намолот удерживает Копыльский район. Здесь аграрии собрали более 123 тысяч тонн зерна.



Что касается урожайности, то лидирует по-прежнему Несвиж - 59 центнеров с гектара. В тройке лидеров Дзержинский (здесь 50 центнеров с гектара) и Клецкий район (48 центнеров с гектара). Средняя урожайность по области 34 центнера с гектара.