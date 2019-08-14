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Общий каравай Минской области на сегодня весит почти полтора миллиона тонн

Аграрии Минской области удерживают лидерство по уборке зерновых. Общий каравай на сегодня весит почти полтора миллиона тонн. Убрано около 85 % площадей. Наибольший намолот на юге региона.

Среди 22 районов самый большой урожай в Несвижском - 131 тысяча тонн. На втором месте хлеборобы Слуцкого. У них более 123 тысяч. Бронзу за намолот удерживает Копыльский район. Здесь аграрии собрали 117 тысяч тонн зерна.
Что касается урожайности, лидирует также Несвиж, где получают 60 центнеров с гектара. В тройке лидеров Дзержинский (здесь 50) и Клецкий район (48 центнеров с гектара). Средняя урожайность по области 34 центнера с гектара.

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