Общий объем поставок нефти на белорусские НПЗ в марте составит около миллиона тонн

В январе и феврале заводы были загружены на половину и переработали около 2-х миллионов тон сырья. Нефть без премии ждем от шести российских компаний, среди которых "Сафмар" и пять новых для Беларуси продавцов. Также на подходе азербайджанская нефть. Заявленный объем - 250 тысяч тонн через нефтепровод "Одесса - Броды" для Мозырского НПЗ.



Среди потенциальных поставщиков нефти Беларусь также рассматривает Казахстан, Иран, Саудовскую Аравию и США. Главное - просчитать логистику и сойтись по стоимости. А в нынешних условиях, когда мировые цены на черное золото падают, можно торговаться.



