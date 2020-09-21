Общий объем торгов на БВФБ в I полугодии 2020 года достиг 22 млрд руб.

Общий объем торгов увеличился на 16,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста стал валютный рынок, сумма операций на котором составила почти 13 миллиардов рублей. Объем торгов акциями также вырос почти в 5 раз и достиг 96 миллионов рублей. Данный рост в значительной степени связан с совершением сделок по вхождению стратегических инвесторов в капитал промышленных предприятий, чьи акции обращаются на валютно-фондовой бирже. Динамично развивался и денежный рынок. Сумма операций РЕПО составила 3,5 миллиарда рублей, увеличившись на 40 % по отношению к аналогичному периоду 2019-го.