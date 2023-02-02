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Общий рынок газа и быстрая доставка товаров по железнодорожной ветке - что еще обсуждали на заседании Евразийского межправсовета
В Алматы сегодня обсуждали важные вопросы евразийской интеграции. Общий рынок газа, финансирование совместных проектов и быстрая доставка товаров по железнодорожной ветке.
Кстати, на полях межправсовета ЕАЭС прозвучала и союзная повестка: на встрече премьеров Беларуси и России подтверждена позиция и далее развивать импортозамещающие проекты.
Подробности у Светланы Лукьянюк.
Межправсовет ЕАЭС в Алматы
Это первая встреча глав правительств Евразийского экономического Союза в 2023-м. Ее принимает казахстанский Алматы.
В этом году председательство "пятерки" у России. И она еще на старте заявила о важности подготовки нового документа экономической интеграции до 25 года. Еще одно направление - развитие транспортных коридоров Север - Юг, Запад - Восток. Ведь на этих маршрутах все страны ЕАЭС. Совместные решения и консенсус по этим вопросам важен для хороших продаж.
Сегодня "пятерка" встречается в узком формате. Повестку утвердили неделю назад на Совете ЕЭК. Главное на год нынешний - это устойчивое развитие экономики. Да, сложности и с логистикой, и производством остаются, но за последний год мы уж точно окрепли к санкционным шокам и новые совместные кооперационные проекты в том числе и в рамках ЕАЭС вселяют уверенность в росте доходов и прибыли. Плюс и совместные решения, которые также в помощь производителям. Это и финансовое плечо, и сырьевое.
Укрепление технологического суверенитета
Интерес к евразийской интеграции уж точно не ослабевает. В том числе и со стороны СМИ. Это пресс-центр межправсовета. Узкий состав за закрытыми дверями. На больших экранах только трансляция протокольному части. На ней российский премьер скажет о важности укреплять технологический суверенитет и активизировать взаимодействие в цифровой трансформации. Для этого нужны и новые высокотехнологичные производства с таким же оборудованием, а значит, нужны средства. Так в нынешней повестке заседания межправсовета - как раз региональные институты развития и финансирование совместных проектов из средств Евразийского банка и Фонда стабилизации и развития.
Белорусская сторона акцентировала внимание на том, что достаточно в последнее время притормозился процесс дальнейшего участия в развитии соответствующих кооперационных проектов в рамках ЕАЭС, поскольку на предыдущих заседаниях и Высшего евразийского экономического союза главы государств поддержали проект, чтобы мы выделяли на субсидирование процентной ставки те суммы антидемпинговых пошлин, которые в рамках Евразийского союза будут взиматься
Общий рынок газа
В целом на узкий состав выносят самые острые вопросы, по которым важно услышать позицию глав правительств.
Так среди них договор о формировании общего рынка газа. Его называют ключевым в интеграции. Ведь это кровеносная система для работы всей экономики. И в срок до 25 года планируем успеть согласовать все подходы.
Здесь надо понимать, что ключевое разногласие в создании этого рынка газа заключается в том, что страны делятся на страны-поставщики газа и страны-покупатели газа. И конечно, у каждой из сторон свои интересы, они разнонаправленные. Но я хочу отметить, несмотря на то, что интересы разнятся, стороны постоянно демонстрируют прогресс, постоянно стремятся к тому, чтобы найти взаимоприемлемое решение. Вот и сегодня в рамках МПС, мне кажется, что мы сделали еще один шаг на встречу друг другу для того, чтобы создать этот газовый рынок, который в первую очередь должен создать такие условия, чтобы все участники рынка были в максимально приближенных и равных условиях между собой.
Евразийский агроэкспресс
Обсуждают и удобную логистику, и реализацию проекта "Евразийский агроэкспресс". Он призван вывести экспорт стран "пятерки" в Китай и Юго-Восточную и Центральную Азию на новый уровень и оптимизировать затраты на перевозку. Одним словом, больше зеленых коридоров.
Допустим, поезд Минск - Москва, он должен убыть в 20:00 в направлении Москвы, также и контейнерный поезд, он должен в конкретном месте в конкретное время уже быть готовым к отправке
О продовольственной безопасности говорят с коллегами по ЕАЭС и на двусторонней основе. На полях межправсовета у нашей делегации сегодня встреча с премьер-министром России. Товарооборот товаров и услуг за прошлый год у нас превысил 50 миллиардов долларов, да и экономики двух стран выстояли. А значит, мрачные прогнозы не оправдались.
С 1 декабря прошлого года начал работу в Минске Межгосударственный таможенный центр, ведется подготовка к созданию наднационального налогового комитета, вопрос интеграционного строительства мы обсудим на заседании Совета министров Союзного государства, которое пройдет скоро в Москве. Убеждены, что укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства станет эффективным ответом на незаконные санкции против РФ и Республики Беларусь
Стратегическое развитие
Но важно видеть и на перспективу. На этом акцентирует внимание белорусская сторона, а значит, определить совместные стратегические отрасли для развития вдобавок к тем проектам, которые мы сейчас реализуем по импортозамещению.
"Мы провели анализ 20 российских программ и видим, что часть товарных позиций могут полностью закрыть белорусские предприятия. Точно так же и российские производители смогут "бесшовно" войти в белорусские программы импортозамещения. Я предлагаю усилить работу по этому направлению, провести такую сверку и синхронизацию", - сообщил Роман Головченко.
Также он отметил, что необходимо переходить к реализации совместных инвестиционных проектов в микроэлектронике, станкостроении, медицинской и фармацевтической промышленности. "Это сложные вещи. Нам надо определиться с исполнителями и инструментами финансирования, софинансирования. Мы должны построить для себя такой трек на несколько лет", - заключил премьер-министр.
Сегодня на Межправсовете обсуждали и место следующего заседания "пятерки". И наши страны готовы подготовить для коллег выставку нашей совместной импортозамещающей продукции.
В Алматы пройдет цифровой форум
А завтра в Алматы диалог будет продолжен в широком формате. По итогам ждем подписания совместных документов. А утро стартует с V Международного цифрового форума, где выступит и премьер-министр Беларуси.
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