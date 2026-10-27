Объединенный рынок электроэнергии Союзного государства заработает в 2027 году

Энергетическая независимость и безопасность - об этом говорят в "БелЭкспо", где стартовал форум Energy Expo. Уже подписан ряд документов.

Белорусский энергетический и экологический форум проходит уже в 30-й раз, но впервые в комплексе "БелЭкспо". Под стать такому масштабу и количество участников - 200 организаций, как государственных, так и частных, которые работают в партнерстве и вместе развивают белорусскую энергетику.

Приехало немало иностранных гостей: прежде всего, российские регионы, дальняя дуга - внешнеполитический приоритет Беларуси. Каждая из компаний ставит свои цели на эту выставку: показать себя, посмотреть на других, приобрести как можно больше контактов и преобразовать их в дальнейшем в контракты.

Конкретные цифры станут известны позже, но уже ясно, что в копилке этого энергетического и экологического форума уже четыре важных документа, подписанных по линии Минэнерго - меморандум о взаимопонимании между Беларусью и Ираном, дорожная карта Беларуси и Мьянмы по дальнейшему сотрудничеству, соглашение с казанским энергетическим форумом.

Белорусские энергетики будут активно ездить в Казань и Татарстан на профильный форум и, соответственно, гостей из Татарстана и из Казани у нас тоже будет становиться больше.

Самый интересный документ - соглашение о правилах объединенного рынка электроэнергии в Союзном государстве, оно заработает уже в 2027 году.

Евгений Грабчак, заместитель министра энергетики России:

"Все бюрократические процедуры завершим, определены операторы, порядок, поэтому со следующего года начинаем. Любой рынок стремится дать более справедливую цену. У нас есть объем выработки и генерации, которые формирует Республика Беларусь, есть большой объем выработки и генерации, которые формирует центральная европейская часть Российской Федерации. Совместно это более 30 ГВт мощности. Понятно, что конкуренция будет способствовать снижению стоимости, выбору более эффективного варианта энергоснабжения конечных потребителей. Всегда спрашивают, а снизится ли цена? Нет, цена, наверное, не снизится. У нас инфляция, крупная модернизация, строительство - за все это платят конечные потребители. Но рост цены, он будет не такой значимый, будут отбираться наиболее эффективные решения".

Форум Energy Expo продлится до 30 октября. Каждый день будет насыщен подписаниями документов, будут проходить бизнес-встречи, круглые столы, семинары.

28 октября посвятят искусственному интеллекту и молодежной политике.