Объем промышленного производства стран ЕАЭС вырос на 4,4 %

Рост ВВП стран ЕАЭС за первое полугодие - 4,6 %, объем промышленного производства вырос почти на 4,5 %, а объем взаимных поставок по сравнению с 2024 годом - плюс 7 %. Об эффективной интеграции говорили 1 октября на заседании Межправсовета в Ереване. В вопросе международного позиционирования ЕАЭС нужно занимать практичную позицию, отметил премьер Беларуси Роман Головченко. Выстраивать устойчивую инфраструктуру торгово-экономического сотрудничества и в том числе, используя принцип "интеграции интеграций".