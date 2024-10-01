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Объем промышленного производства стран ЕАЭС вырос на 4,4 %

Рост ВВП стран ЕАЭС за первое полугодие - 4,6 %, объем промышленного производства вырос почти на 4,5 %, а объем взаимных поставок по сравнению с 2024 годом - плюс 7 %. Об эффективной интеграции говорили 1 октября на заседании Межправсовета в Ереване. В вопросе международного позиционирования ЕАЭС нужно занимать практичную позицию, отметил премьер Беларуси Роман Головченко. Выстраивать устойчивую инфраструктуру торгово-экономического сотрудничества и в том числе, используя принцип "интеграции интеграций".

Минск призывает к скорейшему подписанию соглашений о зоне свободной торговли с Арабскими Эмиратами и Индонезией, а также временного соглашения с Монголией. Большой потенциал сотрудничества в этом направлении со странами Азии и Африки.

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