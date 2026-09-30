Краткий пересказ от ИИ

На площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO прохолдит II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". На три дня выставка становится связующим центром промышленности в международном масштабе: в 2026 году сюда приехали лидеры индустрии из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Ирана и Камбоджи.

Здесь представлены сотни инновационных разработок, но особое внимание приковано к деловой части - экспертные сессии, диалоги и презентации практических инструментов для бизнеса.

Деловая программа: от рынка труда до экспорта

В конференц-залах выставки проходит экспертная сессия. Уже обсудили рынок труда и роботизацию промышленности в ЕАЭС. Буквально полчаса назад стартовал очередной диалог на тему экспорта. Главное внимание участников сосредоточено на том, как в современных реалиях эффективно продавать за рубеж и выстраивать долгосрочные цепочки поставок. Эксперты обсуждают успешные кейсы в евразийском пространстве, новые логистические маршруты и финансовые инструменты поддержки экспортеров.

Белорусская биржа предлагает электронную торговлю

Беларусь также представляет свои проверенные модели, например электронную торговлю. Этот канал продаж презентует универсальная товарная биржа. В этом году количество биржевых сделок с зарубежными партнерами продолжает расти. Площадка находит новых покупателей на белорусские товары и внедряет новые инструменты сотрудничества.

Что говорят на бирже: рост объемов и расширение номенклатуры

Подробнее об этом рассказал помощник председателя правления БУТБ Александр Башлий. "Нам очень приятно презентовать себя в рамках "ИННОПРОМа", когда в Беларусь приехало так много участников ", - сказал он.

По его словам, биржа старается донести до бизнеса комплекс инструментов для реализации продукции на экспорт. Все больше участников доверяют новым тенденциям - продажам через торговые площадки онлайн. Объемы растут: по Российской Федерации темп роста составляет более 120 % в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Расширяется и номенклатура товарных позиций - это не только сырьевые позиции, но и готовая продукция, которая продается в Российскую Федерацию. Все больше участников узнают о площадке торгов промышленными и потребительскими товарами и поставляют продукцию через биржевые площадки в Беларусь.

Ставка на контракты

Участники ждут подписания контрактов и старта новых совместных проектов. В этом и есть суть выставки. Здесь нет случайных людей - это сугубо профессиональные участники. В этом году из 40 стран мира приехали представители бизнеса, инвесторы и представители госорганов, все нацелены на конкретный результат.

Напомним, премьерный "ИННОПРОМ" в Минске в 2025 году принес несколько десятков контрактов на 270 млн долларов. Планку в этом году снижать никто не собирается.