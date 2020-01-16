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Обзор экономики с Сергеем Воляком

В 2020 году на рынке будет лишняя нефть. Накануне Международное энергетическое агентство понизило прогноз по росту мирового спроса на черное золото. Как это отразится на цене барреля? С обзором "Экономики дня" в студии наш обозреватель Сергей Воляк.

Лишняя нефть
МЭА понизило прогноз по росту мирового спроса на черное золото в 2020 г.

После подъема спроса на нефть в 2019 прогнозируемое падение 2020 станет неприятной новостью для нефтедобывающих стран. И может скорректировать цену барреля для импортеров нефти. Международное энергетическое агентство понизило прогноз по мировому спросу на текущий год до 101 миллиона 450 тысяч баррелей в сутки. Между тем мировой спрос на нефть в минувшем году наоборот вырос. Чтобы сбалансировать цену, десять стран ОПЕК должны сократить добычу еще на 70 тысяч б/с с января, отмечает энергетическое агентство.

Исторический рекорд
В 2019 году в Беларуси продано 65 тысяч новых автомобилей

По итогам прошлого года в Беларуси реализовано рекордное количество новых автомобилей - более 65 тысяч. В тройке лидеров продаж и отечественный кроссовер. "Джили" заявил, что и в наступившем году белорусы смогут по-прежнему покупать белорусские авто с использованием льготного кредитования. При этом на рынке появятся и новые модели.

Взлетели
Пассажиропоток аэропорта Минска в минувшем году вырос на 12,5 %

Пассажиропоток аэропорта Минска в минувшем году вырос на 12,5 %. Всего аэропорт обслужил 5 миллионов 100 тысяч пассажиров. Самым интенсивным месяцем прошлого года стал август - 593 тысячи пассажиров прошли через аэропорт.

Выбрать профессию
Эксперт: 50 % выпускников вузов впоследствии не работают по специальности

Около 50 % белорусов, которые получили высшее образование, впоследствии не работают по специальности. Такую статистику озвучили специалисты в области профориентации. Лучшим же возрастом для определения своих профессиональных способностей называют 14-16 лет.

Старые смартфоны
Интерес к новым смартфонам падает во всем мире, растут покупки б/у гаджетов

Если в 2018 году на мировом рынке было официально зарегистрировано около 176 миллионов фактов продажи б/у смартфонов, то в течение прошлого года - уже 207 миллионов. Эксперты полагают, что рост продолжится. Одной из причин станет внедрение сотовых сетей пятого поколения, владельцы телефонов 2/3/4G будут массово от них избавляться.

Валютный рынок
Доллар и российский рубль подешевели на торгах БВФБ, курс евро вырос

На завтра установлены такие официальные курсы: доллар 2,1247, евро 2,3692. Курс российского рубля снизился - 3,4523 за 100 российских по Нацбанку на завтра.

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