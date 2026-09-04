"Очень хорошая планка интеграции": Головченко встретился с главой Центробанка РФ на Алтае

Скоординированные действия центральных банков Беларуси и России позволяют обеспечивать устойчивость национальных банковских систем и защищать интересы людей и бизнеса. Об этом говорил председатель правления Нацбанка Роман Головченко на Межбанковском валютном совете с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной.

Заседание прошло в Манжероке в Республике Алтай.

Переговоры и координация действий укрепляют финансовые системы и дают импульс другим государствам-участникам СНГ ориентироваться на высокий уровень интеграции.

Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси:

"В условиях тех масштабных внешних вызовов, с которыми наши страны сталкиваются уже не первый год, взаимодействие в рамках Союзного государства имеет особое стратегическое значение. Товарооборот наших стран вырос с 2021 по 2025 год более чем на 30 %. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Наши экономики очень хорошо друг друга дополняют. В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальная валюта - это российский рубль, белорусский рубль. Со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших центральных банков, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, бизнеса и дают импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество Независимых Государств. Мы задаем очень хорошую планку интеграции".

Оценивая базу нынешнего года, формируются планы на 2027-й. Среди озвученных ориентиров для двух стран - темп роста ВВП вблизи 2 %, среднесрочный ориентир по инфляции - 4-5 %.