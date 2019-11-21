Один из крупнейших инвесторов Дубая будет развивать проекты в реальном секторе экономики Беларуси

Инвестиции с Ближнего Востока. О возможностях сотрудничества и совместных проектах сегодня шла речь на встрече Президента с Мухаммедом Али Аль-Аббаром - председателем совета директоров компании Emaar Properties.





Беларусь - ОАЭ: инвестиции и проекты

Это крупнейший инвестор и девелопер арабского мира. Встреча проходит по следам состоявшихся в Объединенных Арабских Эмиратах переговоров.

. С руководством страны тогда был достигнут ряд договоренностей. Есть интерес

и не только. Оперативно, не откладывая в долгий ящик, взялись за проработку проектов. Учитывая масштаб и амбициозность заявленных планов, наш Президент пообещал всяческое содействие бизнесу.

Сотрудничать с этой эмиратской компанией в инвестиционной сфере хотели бы многие страны мира. Но именно на белорусской площадке готовы развивать проекты. Это было бы невозможным без диалога, который налажен с государствами Персидского залива усилиями нашего Президента. Сейчас подходящее время, чтобы конвертировать политический капитал в конкретные экономические проекты. Это дело ближайшего будущего.

Emaar Properties займется в Беларуси гостиничным бизнесом

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Направления различные. Мы обсудили широкий спектр вопросов: сельское хозяйство, промышленность, девелоперские проекты. Решения определенные приняты. Сейчас эти проекты должны быть досконально проработаны, подготовлены технико-экономические обоснования. Президент готов еще раз встретиться, чтобы уже более подробно обсудить эти вещи".



Александр Турчин добавил, что проекты находятся в разной степени готовности, но "по всем понятны движение и сроки".

Объем эмиратских инвестиций за прошлый год уже приблизился к сотне миллионов долларов. Но это мизер по сравнению с потенциалом арабских инвесторов и уровнем их интереса к Беларуси. Это понятно по масштабу компании, которую