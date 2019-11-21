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Один из крупнейших инвесторов Дубая будет развивать проекты в реальном секторе экономики Беларуси
Инвестиции с Ближнего Востока. О возможностях сотрудничества и совместных проектах сегодня шла речь на встрече Президента с Мухаммедом Али Аль-Аббаром - председателем совета директоров компании Emaar Properties.
Беларусь - ОАЭ: инвестиции и проекты
Это крупнейший инвестор и девелопер арабского мира. Встреча проходит по следам состоявшихся в Объединенных Арабских Эмиратах переговоров.
. С руководством страны тогда был достигнут ряд договоренностей. Есть интерес
и не только. Оперативно, не откладывая в долгий ящик, взялись за проработку проектов. Учитывая масштаб и амбициозность заявленных планов, наш Президент пообещал всяческое содействие бизнесу.
Сотрудничать с этой эмиратской компанией в инвестиционной сфере хотели бы многие страны мира. Но именно на белорусской площадке готовы развивать проекты. Это было бы невозможным без диалога, который налажен с государствами Персидского залива усилиями нашего Президента. Сейчас подходящее время, чтобы конвертировать политический капитал в конкретные экономические проекты. Это дело ближайшего будущего.
Emaar Properties займется в Беларуси гостиничным бизнесом
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
"Направления различные. Мы обсудили широкий спектр вопросов: сельское хозяйство, промышленность, девелоперские проекты. Решения определенные приняты. Сейчас эти проекты должны быть досконально проработаны, подготовлены технико-экономические обоснования. Президент готов еще раз встретиться, чтобы уже более подробно обсудить эти вещи".
Александр Турчин добавил, что проекты находятся в разной степени готовности, но "по всем понятны движение и сроки".
Объем эмиратских инвестиций за прошлый год уже приблизился к сотне миллионов долларов. Но это мизер по сравнению с потенциалом арабских инвесторов и уровнем их интереса к Беларуси. Это понятно по масштабу компании, которую
Emaar Properties - известная не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире инвестиционная компания. Ее активы, по информации Блумберг, оцениваются в 30 миллиардов долларов.
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