3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Один пояс и один путь". Акцент на развитие международных коридоров для товаров и услуг
Новые зоны экономической свободы, логистические хабы и очередные торговые витки Шелкового пути - министр иностранных дел Китая Ван И раскрыл журналистам главные темы предстоящего форума "Один пояс и один путь". Темой повышенного внимания на саммите станет качественное развитие международных коридоров для товаров и услуг. В этом году событие мирового масштаба объединит в Пекине представителей 150 стран. Окутает форум и плотная информационная сеть - следить за его работой будут почти 4 тысячи журналистов со всего мира.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов