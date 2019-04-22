"Один пояс и один путь". Акцент на развитие международных коридоров для товаров и услуг

Новые зоны экономической свободы, логистические хабы и очередные торговые витки Шелкового пути - министр иностранных дел Китая Ван И раскрыл журналистам главные темы предстоящего форума "Один пояс и один путь". Темой повышенного внимания на саммите станет качественное развитие международных коридоров для товаров и услуг. В этом году событие мирового масштаба объединит в Пекине представителей 150 стран. Окутает форум и плотная информационная сеть - следить за его работой будут почти 4 тысячи журналистов со всего мира.