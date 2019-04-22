"Один пояс - один путь". К международному форуму в Китае повышенное внимание

Беларусь активно укрепляет связи в евразийском направлении. Уже в ближайшие дни в Пекине состоится второй форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь". В китайскую столицу прибудет и представительная делегация нашей страны. Уже сегодня в отношении Беларуси в новостях крупнейших китайских СМИ стали появляться заголовки: "Главный сухой порт шелковой магистрали" и "Исторический максимум во взаимной торговле". Причина информационного всплеска - и предстоящая встреча лидеров обеих стран во время форума. Курс на стратегическое партнерство обозначен давно. Еще в мае 2015 года во время визита в нашу страну Председатель КНР Си Цзиньпин, отметив уникальные преимущества Беларуси с точки зрения географического положения, высказал надежду, что Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" может стать жемчужиной экономического пояса между востоком и западом.



Как китайский мегаполис готовится к масштабному форуму? РассказываетЯн Пашкевич.Предстоящий форум запустил информационную волну не только по улицам Пекина - перспективы глобальной торговой шелковой сети в топе новостей и сети информационной. Глава МИД Китая министр Ван И первым приоткрыл занавес саммита - апгрейд "Шелкового пути" до версии 2.0 будут проводить всем миром. Форум соберет представителей 150 стран, в том числе почти 40 мировых лидеров, среди которых и наш Президент.



И даже среди такой новостной бури на гребне волны оказалась и Беларусь. Свой "шелковый путь", только уже богатый на горячие новости, журналисты крупных китайских СМИ проложили в посольство нашей страны. Согласно белорусской традиции пресс-конференцию собрали за столом с белорусскими угощениями. В том числе и они стали частью белорусско-китайского прорыва - в прошлом году взаимная торговля между странами взобралась на небывалую высоту - 4,5 млрд долларов.







В топе обсуждаемых тем - открытие уже в следующем месяце первого IT-магазина белорусских товаров в Китае, готовящееся правительствами обеих стран к подписанию соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании и, конечно же, встреча Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Она пройдет 25 апреля - в первый день работы форума.



Таким образом после саммита в новом шелковом поясе переплетется еще больше торговых нитей, а украсят его новые национальные узоры. Сегодня всемирная инициатива уже объединила 60 стран мира, и движение по всемирной торговой магистрали только набирает скорость.



