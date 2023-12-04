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Одна тонна в час! Самая современная в Беларуси линия по производству макаронных изделий готовится к открытию в Борисове

Новые инвестиционные проекты появляются в агропромышленном комплексе Минской области. Так, в Борисове до конца года начнет работать самая современная в Беларуси линия по производству макаронных изделий. Сейчас монтируют оборудование. Проект реализует Борисовский комбинат хлебопродуктов. Это позволит предприятию стабильно выполнять заказы как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Кстати, борисовские макароны понравились потребителям как в Европе, так и в азиатском регионе. Всего же цех комбината выпускает более полусотни видов продукции.

Линия по производству макаронных изделий на 1 тыс. кг в час оборудована вакуумным смесителем, что позволяет более качественно приготовить тесто для выпуска макарон. Там есть и устройство с шоковым охлаждением, которое придает стекловидность. И при варке макароны не развариваются и не набухают.
Юрий Гаевский, главный инженер Борисовского комбината хлебопродуктов
Наше предприятие является успешным экспортером макаронных изделий, мы увеличиваем объемы. Среди прочих это Молдова, страны ЕС, страны Южного Кавказа. Развиваются отношения и поставки в Китай. В перспективе развитие отношений с партнерами из Южной Кореи. Наша продукция востребована, и запуск новой линии позволит нам увеличить наш экспортный потенциал.
Ирина Конон, начальник управления продаж Борисовского комбината хлебопродуктов

В структуре Борисовского комбината хлебопродуктов более десятка предприятий. КХП активно развивает и сферу животноводства. Так, по итогам нынешнего года в составе холдинга будут два новых молочно-товарных комплекса. В следующем году планируется построить и новый свинокомплекс.

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