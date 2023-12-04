Одна тонна в час! Самая современная в Беларуси линия по производству макаронных изделий готовится к открытию в Борисове

Линия по производству макаронных изделий на 1 тыс. кг в час оборудована вакуумным смесителем, что позволяет более качественно приготовить тесто для выпуска макарон. Там есть и устройство с шоковым охлаждением, которое придает стекловидность. И при варке макароны не развариваются и не набухают.

Юрий Гаевский, главный инженер Борисовского комбината хлебопродуктов