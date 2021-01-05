Официально опубликован обновленный Налоговый кодекс

В нем заложены меры по стимулированию деловой активности и инвестиционной привлекательности, а также упрощению налогового администрирования. Новшества касаются индексирования ставок налогов, применения «упрощенки», а также индексации предельных размеров налоговых льгот и вычетов по подоходному налогу с физлиц. Кроме того, усовершенствован порядок возврата НДС по системе Tax Free.