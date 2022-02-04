Официальный экспортер Минсельхозпрода стал новым брокером на БУТБ

Официальный экспортер Минсельхозпрода - "Мясо-молочная компания" - стала новым брокером Белорусской универсальной товарной биржи. В новом статусе компания планирует не только привлекать на биржевую площадку продавцов и покупателей молока, сыров, творога и мяса, но и оказывать услуги по логистике и контролю качества. Это позволит обеспечить более эффективную работу белорусских сельхозорганизаций на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья и будет способствовать расширению географии продаж.