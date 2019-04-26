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Игорь Демин: Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным
Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный СамараТрансНефть-терминал, который принимает нефть нескольких малых производителей. Об этом сообщил официальный представитель Транснефти Игорь Демин.
По факту загрязнения сырья силовые ведомства России возбудили уголовное дело
Об этом стало известно несколько часов назад. Беларусь в свою очередь настаивает на принятии исчерпывающих мер и компенсации многомиллионного урона от некачественного сырья. Подобное поведение российской стороны никак нельзя назвать партнерским. В Минске сегодня продолжается встреча с российскими представителями. Инициирована она нашей стороной. Переговоры уже идут 9-й час. Весь день за их ходом следит наш корреспондент Вероника Бута. Она на прямой связи со студией. Вероника, что известно к этому часу? Насколько стороны близки к решению проблемы? (прямое включение).
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