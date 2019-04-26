Игорь Демин: Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным

Об этом стало известно несколько часов назад. Беларусь в свою очередь настаивает на принятии исчерпывающих мер и компенсации многомиллионного урона от некачественного сырья. Подобное поведение российской стороны никак нельзя назвать партнерским. В Минске сегодня продолжается встреча с российскими представителями. Инициирована она нашей стороной. Переговоры уже идут 9-й час. Весь день за их ходом следит наш корреспондент Вероника Бута. Она на прямой связи со студией. Вероника, что известно к этому часу? Насколько стороны близки к решению проблемы? (прямое включение).