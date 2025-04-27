Огородников рассказал, в каких направлениях мы можем сотрудничать с Узбекистаном

Техника из Беларуси (наши автобусы, электробусы, тракторы, машины и погрузчики) - постоянные участники многих зарубежных выставочных экспозиций. Предприятия всегда возвращаются с новыми контактами. Нас ценят за качество и умение быстро осваивать новейшие технологии.

Буквально на этой неделе отечественные предприятия были представлены и в Зимбабве, и в российском Петербурге. И вот уже готовятся открыть свои павильоны на "ИННОПРОМе" в Ташкенте. Это мероприятие, которое собирает руководителей органов власти, лидеров отраслевого бизнеса и ассоциаций из России, Беларуси и стран Центральной Азии.

Ташкент традиционно встречает производителей всех направлений промышленности. Здесь можно увидеть последние разработки, узнать, чем живет рынок, насколько быстро меняются на нем тенденции. Чего хотят практики и готовы ли предприятия от машиностроения до станко- и микроэлектроники на эти запросы ответить. Лидеры отрасли эту площадку знают. Она уже собирается пятый раз. И в этом году впервые на "ИННОПРОМ" приедут делегации Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, страны, с которыми и Беларусь выстраивает взаимовыгодные экономические отношения.

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Делегации из Беларуси на уровне правительства, деловых кругов и торгово-промышленных палат традиционно и ежегодно в апреле находятся здесь. В 2022 году Роман Головченко в должности премьер-министра был на "ИННОПРОМе". Тогда говорили про фармацевтику, машиностроение, белорусский экспорт в целом на весь регион Центральной Азии и в Узбекистан в частности. В этом году ждем делегацию во главе с вице-премьером Юрием Шулейко. Официальный старт пройдет 28 апреля. Вообще интерес к этой площадке огромный. В этом году она сменила адрес, чтобы пригласить как можно больше компаний.

"Площадка "ИННОПРОМа" - это то, где собираются ведущие промышленники. Нас здесь знают хорошо. В первую очередь, конечно, за сельскохозяйственной техникой. Наши тракторы известны. Из года в год мы продаем хорошее количество, но мы не стоим на месте. Надо понимать, что китайский вектор и здесь начинает очень уверенно себя чувствовать, китайские производители здесь присутствуют. Соответственно вся ТПС тракторного завода, все дилеры, которые присутствуют здесь, нацелены на развитие сервиса. Второе направление. У меня была встреча с ректором Ташкентского государственного технического университета. Мы договорились, что с 1 сентября 2026 года мы должны открыть учебный класс, где будем обучать специалистов тракторного завода. Третье, наверное, и самое важное, что мы понимаем, что необходимо продавать не только трактор, а систему машин. Соответственно мы нацелены на то, чтобы вся наша дилерская сеть тракторного завода имела на своих площадках всю систему машин", - рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников.

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Посол отметил, что товарные потоки в Узбекистан налажены достаточно хорошо. Он уверен, что логистика здесь будет только совершенствоваться. Также страна сможет стать лидером в своем регионе и может использоваться как определенный хаб для нашей продукции.

В эти дни в Ташкенте пройдет и Экономический совет СНГ, а также Форум регионов Содружества. С каждой из стран у нас есть совместные проекты и возможности для их увеличения. В частности, с Узбекистаном открываем новые ниши.

"Наша компания "Сервалюкс" здесь зашла по полному циклу. Корма, выращивание птицы, убой, расфасовка под узбекским брендом, продукт оказывается на полке магазина. Вот мы воспитываем покупателя под свой качественный продукт полностью по белорусским технологиям, к которым привыкли мы у себя. И вот таких направлений, в которых мы можем взаимодействовать, у нас достаточно много", - подчеркнул посол.

В текущем году ожидается рост белорусского экспорта в пределах 6-7 %. Александр Огородников заметил, что для этого предстоит много работы, потому что база, с которой надо работать, достаточно высокая. Но рынок позволяет это сделать.

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В этом году "ИННОПРОМ" еще собирает всех профессионалов отрасли в июле в Екатеринбурге, а осенью выездной пройдет в Беларуси в Минском международном выставочном центре. Так что не лишним для нашей делегации будет посмотреть в деле некоторые моменты и по организации, и по размещению экспозиции. Ведь главное, чтобы было и комфортно, и продуктивно для всех.