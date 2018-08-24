Ограничения, введенные Москвой на ввоз молочного сырья из Беларуси, угрожают российской пищевой промышленности

Под удар попадают в первую очередь кондитерская и молочная отрасли. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Организация уже направила в российское правительство письмо с информацией об этом. Так, в документе предупреждают, что из-за запрета на ввоз в Россию белорусского сухого обезжиренного молока и молочной сыворотки в регионе могут остановить работу кондитерские предприятия. Местные производители не в состоянии удовлетворить существующий на рынке спрос. А это значит, что в скором времени с российских прилавков могут исчезнуть конфеты, детское питание и мороженое. Напомним, временные ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Беларуси Россельхознадзор ввел с 6 июня.