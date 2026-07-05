Охота на азиатских "тигров": зачем Лукашенко летал в Китай, Индонезию и Мьянму

Большое азиатское турне Президента Беларуси Александра Лукашенко, протяженность которого составила около 25 тыс. км, завершилось. За этой цифрой стоит не просто логистика, а масштабный сдвиг в экономической и геополитической парадигме Беларуси.

Визиты в Китай, Индонезию и Мьянму, сопровождавшиеся подписанием пакета контрактов и дорожных карт, уже называют одними из самых знаковых внешнеполитических событий года. В экспертном сообществе активно обсуждаются не только цифры подписанных соглашений, но и долгосрочная стратегия, которую Минск реализует на азиатском континенте.

Мьянма. "Неограненный алмаз" Юго-Восточной Азии

Одной из ключевых точек маршрута стала Мьянма. В отличие от привычного фокуса внимания на гигантах региона, белорусский лидер сделал ставку на государство, которое называют "неограненным алмазом" Юго-Восточной Азии. Здесь прослеживается классическая схема белорусской дипломатической стратегии - страна заходит на перспективные рынки на этапе их становления.

В Китай, к слову, Беларусь тоже заходила в тот период, когда он еще не был великим. И это очень ценится. И в случае с Мьянмой вспоминается кстати поговорка: хочешь быть женой генерала - выйди замуж за лейтенанта.

Сегодня Мьянма демонстрирует впечатляющую динамику - рост ВВП достигает колоссальных 8 % в год. При сохранении таких темпов через 5-7 лет экономика страны может стать полноценным "азиатским тигром".

Индонезия. "Третья демократия"

Особое внимание в информационном поле было приковано к визиту в Индонезию - государству с почти 300-миллионным населением. Для сравнения: остров Ява, где находится Джакарта, по площади вдвое меньше Беларуси, но здесь проживают более 150 млн человек.

Прием главы Беларуси вышел за рамки стандартного протокола. Истребители, поднятые в воздух для сопровождения борта № 1, встреча и сопровождение 120 кавалеристов на лошадях, оказание редкой чести - остановка Александра Лукашенко в государственном дворце. Эта привилегия не предоставлялась ни одному другому иностранному главе государства.

Крупнейшее индонезийское агентство ANTARA News особо подчеркнуло, что этот ответный визит Президента Беларуси стал вторым за 13 лет, и оказанная честь является исключительным знаком уважения. В контексте международной политики интересен и имиджевый аспект - Индонезия гордится статусом "третьей демократии в мире" (по численности населения после Индии и США). Учитывая теплые отношения с Нью-Дели, можно констатировать, что в мире демократическое большинство выступает за Беларусь.

Индонезийская экономики, или win-win по-белорусски

Экономика Индонезии развивается невероятными темпами, даже спонсирующийся демократами один из университетов отметил, что индонезийское государство может войти в топ-5 стран в мире по экономике.

И визит Александра Лукашенко в Индонезию не был просто церемониальным. Это прагматичный шаг, продиктованный экономической целесообразностью. Как вновь пишет ANTARA News, для Беларуси эта страна является стратегическим партнером для расширения ее экономического влияния в Юго-Восточной Азии. В свою очередь, для Джакарты сотрудничество с Минском - возможность диверсификации источников промышленных и сельскохозяйственных технологий, которые традиционно зависели от нескольких крупных торговых партнеров, одновременно расширяя геоэкономическое присутствие в Евразии. Это то, что американцы называют win-win - ситуацию, когда хорошо одному и толково другому.

Для развития любой промышленности, наукоемкого производства нужен рынок сбыта. Сегодня все упирается, в частности, в Европейский союз и Соединенные Штаты Америки, встают вопросы рентабельности, логистики, востребованности. Более того, известна борьба Китая в Европе.

В данном случае ключевым фактором успеха становится гибкость белорусского производителя. В отличие от жестких стандартов, белорусская техника адаптируется под местную специфику. Яркий пример - трактор, специально модифицированный для азиатских рынков: легковесная конструкция для сбора риса с адаптированным технологическим функционалом под нужды конкретного региона. Такой же подход работает с карьерными самосвалами БЕЛАЗ, работающими в Бразилии, Аргентине.

Инфраструктурный прорыв. Новая столица Нусантара

В Индонезии разворачиваются и грандиозные инфраструктурные проекты. Джакарта, перегруженная небоскребами, домами, населением и постепенно уходящая под воду из-за давления, создающегося огромным количеством зданий и людей (официально в Джакарте проживают 11 млн, неофициально - за 20 млн), понемногу теряет статус столицы. Власти страны приняли решение перенести административный центр на остров Калимантан для центрирования экономики. Новая столица, получившая название Нусантара, должна быть возведена в ближайшие 10 лет.

Факт Индонезия состоит из 18 тыс. островов.

Приблизительная проектная мощность составляет 40 млрд долларов, но может достигнуть и 100 млрд. Это колоссальный объем работ. Учитывая потребности стройки, белорусские самосвалы и специализированная техника имеют все шансы занять нишу и прийтись весьма кстати.

Страна переживает огромный экономический бум. Государство самодостаточно и в плане полезных ископаемых - нефти, газа, меди. Логистика благодаря повсеместным портам также развита на высоком уровне. Вопрос для Беларуси заключается разве что только в том, как с этой логистикой можно работать.

Китайский трек и белорусско-китайская концепция "регион-регион"

Важным элементом сотрудничества Беларуси и Китая стало проведение первого Белорусско-китайского форума, по итогам которого, по предварительным данным, заключены контракты на сумму 1 млрд долларов.

Фото: president.gov.by

Форум позволил разработать новую стратегическую концепцию взаимодействия - переход от формата "центр-центр" к сотрудничеству "регион-регион". Эта схема уже успешно отработана с Российской Федерацией, и теперь аналогичный подход масштабируется на Китай.

"Неограненные алмазы" в портфеле. Главные итоги рабочего турне Президента Беларуси

Турне Александра Лукашенко показало, что Беларусь последовательно диверсифицирует внешнеэкономические связи, уходя от зависимости от одного полюса роста. Страна встраивается в глобальные цепочки, предлагает не просто товар, а технологическую интеграцию с "человеческим лицом" - адаптацию под запросы конкретного партнера.

Освоение рынков Мьянмы и Индонезии, укрепление позиций в Китае - долгосрочная ставка. Пока одни экономики стагнируют, Беларусь получает доступ к рынкам с растущим населением и огромными потребностями в промышленности и инфраструктуре. Это не просто дипломатический успех, а фундамент для обеспечения экономической рентабельности и технологического суверенитета страны на десятилетия вперед.