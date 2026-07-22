Около 10 % белорусских мужчин берут "отцовский отпуск" при рождении ребенка

За пять лет популярность так называемого отцовского отпуска в Беларуси выросла в 5 раз. Сегодня законным правом взять паузу на работе на 14 дней при рождении ребенка пользуются около 10 % мужчин.

Такими данными в студии проекта "Экономическая среда" поделилась заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова.

На какие дополнительные бонусы могут рассчитывать молодые отцы и как в целом выстроена в стране система господдержки семей с детьми? Пособия, жилищные льготы, трудовые гарантии и дорогостоящие репродуктивные технологии во имя бесценного счастья материнства. Но почему только деньги уже не работают? И что необходимо сделать сегодня, чтобы уже завтра большая семья стала нашим национальным брендом?

Об этом расскажем в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.