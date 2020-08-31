Около 120 млн человек в мире могут потерять работу в туротрасли из-за пандемии

Мировой туризм под угрозой. По статистике ООН, за 5 месяцев 2020 года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а доходы от них упали примерно на 320 миллиардов долларов. Дальнейшая борьба с пандемией может привести к тому, что без работы в этом секторе останутся около 120 миллионов человек. Согласно возможным сценариям, прогнозируемым аналитиками, число международных туристов в этом году может уменьшиться на 70 %, что приведет к сокращению расходов посетителей с полутора триллионов долларов в 2019 году до всего 310 миллиардов.