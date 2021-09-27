Около 30 предприятий Беллегпрома поучаствуют в международной выставке-ярмарке BelTexIndustry

Беллегпром примет участие в международной выставке-ярмарке BelTexIndustry, которая пройдет в начале октября в "Белэкспо". Свою продукцию представят около 30 предприятий концерна. В числе экспонентов будут учреждения образования, которые готовят кадры для легкой промышленности. Запланированы также панельная дискуссия, ярмарка вакансий и другие мероприятия, направленные на решение кадровой проблемы в отрасли.