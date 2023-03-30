Около 45 % белорусских предприятий используют в производстве вторичные ресурсы

80 % белорусских предприятий реализуют мероприятия по ресурсоэффективности. Практически половина предприятий наших хозяйствующих субъектов системно, на комплексной основе реализует мероприятия по снижению выбросов. Примерно 45 % предприятий вовлекают в оборот вторичные ресурсы. Такие данные в ток-шоу "Экономическая среда" привела завсектором эколого-экономических исследований Института экономики НАН Беларуси Надежда Батова.

Она пояснила, что все эти показатели являются элементами циркулярной экономики, суть которой заключается в максимальном использовании зеленых технологий.

"Когда мы говорим о циркулярной экономике, надо говорить о видах отходов, - отметила Надежда Батова. - Возьмем наши традиционные вторичные материальные ресурсы - картон, бумага, стекло, пластик, резиносодрержазие отходы (включая изношенные шины). Все эти отходы промышленных предприятий на 94 % вовлечены во вторичную переработку. Это огромная цифра".

Если говорить о молочной сыворотке, то еще 15-20 лет назад это был отход, с которым не знали, что делать. На сегодняшний день объемы переработки сыворотки составляют 98 %. То есть отходов практически нет. Предприятия не только получили дополнительные ресурсы, но они еще и не платят за утилизацию этого отхода, благодаря чему сократили свои дополнительные издержки.

Еще больше фактов и цифр - в новом выпуске "Экономической среды".