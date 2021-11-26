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Около 600 электрозарядных станций до конца года появятся в Беларуси
До конца года в Беларуси будут функционировать около 600 электрозарядных станций. Об этом накануне журналистам на региональном форуме #GBCregionsв в Витебске рассказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. Напомним, Белнефтехим является государственным исполнителем по установке электрозарядных станций и в целом задействован в развитии электротранспорта в стране. На витебском форуме темами обсуждения также стали вопросы цифровизации в энергетической, лесной промышленности и сфере культуры. Руководители ведомств отметили актуальность и востребованность подобных форумов.
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