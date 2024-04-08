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Около 9 тыс. тонн за год: в белорусских теплицах уже собирают урожай

В белорусских теплицах уже собирают урожай. В корзине Минской овощной фабрики 1,2 тыс. кг томатов. Помидоры растут на 6 га. Всего же щедрые плантации растянулись почти на 19 га. Огурцы, баклажаны, перцы: в среднем за год получают около 9 тыс. тонн урожая. В этом сезоне собрали уже более тысячи витаминных тонн.

Чтобы получить максимум пользы, для растений создают специальный микроклимат: высокую влажность и оптимальную температуру.

В урожайном миксе овощной фабрики есть также зеленые культуры: салат и петрушка, руккола, укроп, базилик. Ежемесячно собирают до 100 тыс. упаковок свежей зелени. В перспективе планируют выращивать листовой айсберг.

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