Около 9 тыс. тонн за год: в белорусских теплицах уже собирают урожай

В белорусских теплицах уже собирают урожай. В корзине Минской овощной фабрики 1,2 тыс. кг томатов. Помидоры растут на 6 га. Всего же щедрые плантации растянулись почти на 19 га. Огурцы, баклажаны, перцы: в среднем за год получают около 9 тыс. тонн урожая. В этом сезоне собрали уже более тысячи витаминных тонн.