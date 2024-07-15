Олег Николаев о задаче удвоить товарооборот с Беларусью: Несомненно, такие возможности есть

Глава Чувашской Республики Российской Федерации Олег Николаев уверен в реальности задачи удвоить товарооборот с Беларусью. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Несомненно, такие возможности есть. На мой взгляд, те договоренности, которые мы достигли за время работы в Беларуси и еще продолжим за оставшееся время, позволят нам не просто реализовать это, а, может, и перешагнуть этот рубеж", - уверен глава российского региона.



Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко заявил, что Чувашская Республика - пока партнер для Беларуси новый, но очень перспективный. "В 2023 году товарооборот составил только $122 млн, в 2022-м - примерно столько же. Думаю, после этого визита нам надо удваивать товарооборот", - подчеркнул белорусский лидер.

На встрече обсуждалось взаимодействие по таким направлениям, как промышленность, транспорт и машиностроение, АПК, строительство и медицина, гуманитарная сфера.

Олег Николаев рассказал журналистам, что уже сейчас между Чувашией и Беларусью существуют достаточно серьезные кооперационные связи. Это прежде всего машиностроение, что важно с точки зрения обеспечения технологического суверенитета государств.

"Одной из главных задач для нас на сегодняшний день является обеспечение технологического суверенитета по всем направлениям. В том числе в области обеспечения продовольственной безопасности. Здесь мы договорились и будем двигаться по пути нахождения не просто сильных сторон, которые бы взаимно нас обогащали и усиливали. Самое главное - создавать новые продукты, более современные, завтрашнего дня, которые будут обеспечивать суверенитет и технологический, и иной, и позволят конкурировать на рынке в рамках изменяющихся обстоятельств", - подчеркнул Олег Николаев.



В этом российском регионе также традиционно сильны химическая отрасль, сфера электротехники.

Партнеры видят и пока еще не задействованные направления. Такие, например, как отрасль строительства и компетенции в области проектирования, производства строительных материалов. Очень перспективным является взаимодействие в области здравоохранения и реабилитации.

"Нам, как и Беларуси, интересно обеспечивать себя необходимыми станками различного назначения. В частности, в Чувашской Республике мы разработали абсолютно новые и современные ткацкие станки, которые конкурируют со всеми мировыми производителями. И сегодня наши белорусские коллеги тестируют их на предмет использования", - поделился еще одним перспективным направлением Олег Николаев.

Есть потребность серьезно наращивать компетенции в области металлообработки.

Олег Николаев также рассказал о планах развития сотрудничества с Беларусью в области производства тракторной техники: "Речь идет не о производстве тех тракторов, которые уже имеются в наличии, а о разработке абсолютно новых видов единиц тракторной техники различного назначения, которые в ближайшее время будут востребованы рынком. Мы очень внимательно следим за изменением потребительских свойств. Смотрим, что покупают, какие трактора, в том числе импортного производства из недружественных стран".

"При этом нельзя забывать и о такой важной составляющей нашей жизни, как гуманитарное направление. Это культура, вопросы образования и науки, в том числе в части патриотического воспитания. Здесь мы договорились продолжить эту работу, в том числе в контексте наполнения ее содержанием в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне", - добавил глава региона.

