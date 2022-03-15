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Олег Жидков: Резкого роста цен на продукцию Белгоспищепрома не зафиксировано

По итогам работы двух с половиной месяцев резкого роста цен на продукцию Белгоспищепрома не зафиксировано. Об этом рассказал председатель концерна Олег Жидков. Проблем с насыщением полок белорусских магазинов нет, все предприятия работают стабильно. Традиционно часть продукции идет на экспорт. Сейчас Белгоспищепром планирует за счет переориентации с европейского и украинского рынков увеличить поставки в Россию, Китай и страны дальней дуги.

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