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"Онега" запустила производство чипсов из свежего картофеля

Более сотни новых рабочих мест и серьезный экспортный потенциал - "Онега" запустила производство чипсов из свежего картофеля. Особые требования здесь не только к сырью - для золотистых слайсов используют сорта с пониженным содержанием крахмала и сахара - на вкус продукта влияют также условия хранения картофеля и его обработка. Полезные свойства сохраняют в специальных камерах с точной системой климат-контроля. А умные машины следят за процессом мойки, очистки и нарезки клубней. Белорусской новинкой уже заинтересовались за рубежом. Экспортировать планируют около 70 % продукции более чем на 6 миллионов долларов.

Перспектива на внутреннем рынке - заместить импортные аналоги

Качество и ассортимент позволяют. В линейке шесть вкусов от натурального "С морской солью" до экзотических "Краба" и "Тайского перца". Мощностей предприятия хватит на переработку 40 тысяч тонн картофеля в год. Сырье пока доставляют из-за границы, в планах - подключить местных аграриев и перейти на отечественный продукт.

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