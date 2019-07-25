Более сотни новых рабочих мест и серьезный экспортный потенциал - "Онега" запустила производство чипсов из свежего картофеля. Особые требования здесь не только к сырью - для золотистых слайсов используют сорта с пониженным содержанием крахмала и сахара - на вкус продукта влияют также условия хранения картофеля и его обработка. Полезные свойства сохраняют в специальных камерах с точной системой климат-контроля. А умные машины следят за процессом мойки, очистки и нарезки клубней. Белорусской новинкой уже заинтересовались за рубежом. Экспортировать планируют около 70 % продукции более чем на 6 миллионов долларов.



