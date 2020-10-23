Онлайн-рынок Беларуси демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Европе

И эксперты дают прогноз: рост продолжится, ожидается, что объем белорусского рынка электронной коммерции в скором времени достигнет полутора миллиардов долларов в год. По словам специалистов рынка, также система госзакупок в нашей стране переживает цифровую трансформацию, цель которой состоит в том, чтобы упростить участие в них предприятий и государственного сектора. Отметим, уже создана онлайн-платформа Export.by, которая способствует быстрому поиску бизнес-партнеров и помогает белорусским экспортерам в продвижении своей продукции на внешние рынки.