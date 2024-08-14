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Онлайн-шопинг: эксперты рассказали, как безопасно покупать товары в интернете
Многие опасаются совершать покупки онлайн - боятся быть обманутыми мошенниками, мошенники, не хотят "светить" реквизиты банковских карт, персональные денные и т. д. О том, как обезопасить себя при совершении покупок в интернете, рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".
"Самое первое, что необходимо сделать, - пояснил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, - изучить сам сайт, интернет-ресурс, есть ли там информация о продавце, о товаре, сроках его годности".
Тем, кто боится попасть на удочку интернет-мошенников, министр рекомендует завести отдельную карточку для онлайн-покупок и переводить на нее какие-то небольшие суммы, которых будет достаточно для оплаты товаров и услуг.
В случае какого-то нарушения всегда есть выстроенная защита прав потребителей, начиная от райисполкомов и администрации города Минска до Министерства антимонопольного регулирования торговли, которое в целом эту сферу регулирует.
Еще одним элементом защиты от недобросовестных продавцов, по словам первого заместителя министра экономики Андрея Картуна, является оплата за товар после его доставки. Вам привозят товар, вы его смотрите, убеждаетесь, что с ним все в порядке, что это именно то, что вы заказывали, и только после этого совершаете оплату наличными деньгами либо картой.
Ну и, конечно же, читайте отзывы пользователей. "Как правило, при больших посещениях, большом количестве подписчиков, эти отзывы объективны", - констатировал первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.
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