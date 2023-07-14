Только накануне мы говорили о глобальной проблеме голода во всем мире. ООН бьет тревогу - в 2022 году около 735 млн человек в мире столкнулись с нехваткой еды. Как подъехала занимательная статистика из Афганистана. После ухода США в стране изменилась структура экспорта - рухнуло производство опийного мака, но резко выросло производство пшеницы. А из-за неблагоприятных погодных условий в сельском хозяйстве правительство Эстонии и вовсе приняло решение объявить чрезвычайное положение.