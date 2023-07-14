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ООН бьет тревогу - в 2022 году около 735 млн человек в мире столкнулись с нехваткой еды
Только накануне мы говорили о глобальной проблеме голода во всем мире. ООН бьет тревогу - в 2022 году около 735 млн человек в мире столкнулись с нехваткой еды. Как подъехала занимательная статистика из Афганистана. После ухода США в стране изменилась структура экспорта - рухнуло производство опийного мака, но резко выросло производство пшеницы. А из-за неблагоприятных погодных условий в сельском хозяйстве правительство Эстонии и вовсе приняло решение объявить чрезвычайное положение.
Именно из-за таких перетрубаций в мире так важно держать руку на пульсе. Самое пристальное внимание уделяется сельскому хозяйству в нашей стране. Еще только середина июля, а аграрии уже вовсю активничают на земле. Жатва набирает темпы. Ставка на озимый ячмень уже себя оправдала - так культуры убрано 117,1 тыс. га (76,2 % к уборочной площади), намолочено 431,7 тыс. т.
Озимого рапса на зерно убрано 13,04 тыс. га, намолочено 21,7 тыс. т при средней урожайности 16,6 ц/га.
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