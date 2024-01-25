ООН ожидает ослабление мировой экономики в 2024 году

В этом году ООН ожидает ослабление мировой экономики. Согласно прогнозу, глобальный рост замедлится до 2,4%. Высокие учетные ставки, вялая международная торговля, учащающиеся климатические катастрофы создают серьезные препятствия для мирового роста, отмечают эксперты. Глобальная инфляция ожидается на уровне почти 4%. При этом примерно в четверти всех развивающихся стран показатель превысит 10%.