Последствия введенных Западом санкций грозят вылиться в глобальный продовольственный и не только кризис. Генеральный секретарь ООН предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из Беларуси и России в обмен на пропуск зерновозов из Украины. Посредником в переговорах может стать Турция. Главной целью такой рекомендации являются попытки Антонио Гутерриша сдержать продовольственный кризис в мире, спровоцированный экономической блокадой Запада.

МИД Китая: Санкции - неэффективное решение проблем

О том, что санкционное противостояние не приводит к конструктивному разрешению противоречий, в Беларуси говорили давно. Поддерживают такую позицию и в Пекине.

Санкции не являются эффективным средством решения, а скорее ускорят распространение украинского кризиса и приведут к новым сложным проблемам. Китай призывает все заинтересованные стороны делать больше для продвижения мирных переговоров и открытия пространства для политических решений. Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР