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ООН призвала смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из Беларуси и России
Последствия введенных Западом санкций грозят вылиться в глобальный продовольственный и не только кризис. Генеральный секретарь ООН предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из Беларуси и России в обмен на пропуск зерновозов из Украины. Посредником в переговорах может стать Турция. Главной целью такой рекомендации являются попытки Антонио Гутерриша сдержать продовольственный кризис в мире, спровоцированный экономической блокадой Запада.
МИД Китая: Санкции - неэффективное решение проблем
О том, что санкционное противостояние не приводит к конструктивному разрешению противоречий, в Беларуси говорили давно. Поддерживают такую позицию и в Пекине.
Санкции не являются эффективным средством решения, а скорее ускорят распространение украинского кризиса и приведут к новым сложным проблемам. Китай призывает все заинтересованные стороны делать больше для продвижения мирных переговоров и открытия пространства для политических решений.
Из-за санкционной блокады в мире страдают от истощения уже более 600 тысяч детей. В бедных странах Африки так же, как и во всем мире, растут цены на еду. С каждым днем гуманитарная ситуация становится все хуже.
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