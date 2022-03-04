Оперативно-ситуационный штаб правительства Беларуси подготовит комплексный план поддержки экономики

Белорусское правительство готовит комплексный план поддержки нашей экономики в нынешних реалиях. В Совмине создан оперативный штаб. Среди задач - максимально вывести белорусский экспорт с украинского рынка, предложить новые схемы международных платежей, а также импортозамещение. Поручено обсудить возможность отвязки расчетов за энергоносители от доллара и фиксировать их в российских рублях.