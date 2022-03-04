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Оперативно-ситуационный штаб правительства Беларуси подготовит комплексный план поддержки экономики

Белорусское правительство готовит комплексный план поддержки нашей экономики в нынешних реалиях. В Совмине создан оперативный штаб. Среди задач - максимально вывести белорусский экспорт с украинского рынка, предложить новые схемы международных платежей, а также импортозамещение. Поручено обсудить возможность отвязки расчетов за энергоносители от доллара и фиксировать их в российских рублях.

Детальный план работы озвучили на президиуме Совмина. Но главное - решения должны приниматься в максимально короткий срок, до 4 суток, включая выходные (видео).

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