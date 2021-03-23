Оперативное совещание о перспективах кожевенной отрасли Беларуси прошло в Гатове

Президент посетил кожевенный завод в Гатове

Как удержаться на плаву, когда штормит мировые рынки, а COVID упорно держит оборону? В Гатове сегодня обсудили на высшем уровне. Александр Лукашенко знает: кожевенный бизнес, пожалуй, всегда был делом непростым. То посредники тянули экономические соки, то сырье массово вывозили и продавали за гроши, то модернизация влетела в копеечку. Так оправдались ли вложения? Пожалуй, это главное, что интересует Президента. Но в докладах чиновников такой уверенности нет: кто-то пеняет на менеджмент (мол, за 5 лет уже шестой руководитель), а кто-то - на смежные предприятия. Ведь когда принимали решение обновиться, мечтали: обувщик заберет все объемы.

Ольга Политико, гендиректор ОАО "Минское производственное кожевенное объединение":

"17 миллионов пар обуви хотели выпускать каждый год. По факту 6 миллионов пар. Рассчитывали, что будет расти потребление".

Президент:

"Нет потребителя?"

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром":

"Отечественный кожтовар на 34 % используют. "Марко" - 24,7 % белоруской кожи использует, 12 % - "Белвест".

Проблемы кожевенной отрасли

Получается, в стране, где в достатке своего сырья, обувные компании работают на импортной коже. И каждый год эти затраты приближаются к четверти миллиарда долларов. Везут в основном из России и Турции. Логичный вопрос: зачем такая модернизация, которая не решила ни одной из задач? И чем наша кожа так не по нраву заказчикам? Профильный вице-премьер скажет просто: бизнес считает деньги.

Президенту сегодня покажут, что выходит с конвейеров в Гатове. Цвета, фактуры. Расскажут о покупателях. Вот специальная обувь: Россия такую берет на ура. А вот модельная. И здесь с обувщиками договориться сложнее. Глава "Белвеста" скажет даже не о ценах на готовое кожсырье. Белорусская кожа по-своему хороша, но пригодна не для всякой обуви.

Сегодня Гатово берет в переработку 60 % всех объемов сырья. Масштаб даже не средней руки. Другое дело, что до готовой кожи с высокой добавленной стоимостью доходит едва ли половина. Остальной полуфабрикат продают за рубеж. Деньги быстрые, но доход невысок. И это еще одна головная боль отрасли. В итоге ни полной переработки, ни потребления. Не справились, скажет Александр Лукашенко, объединяя чиновников и бизнес за круглым столом. Нужны новые решения. Важная ремарка: это не приватизация в чистом виде, как предлагали в правительстве. В этом деле вообще порядок четкий. Но следовал ли ему Кабинет министров?

Президент: Никакой приватизации кожевенного завода быть не может

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Никакой приватизации этого предприятия быть не может. Переработка кожевенного сырья - это стратегическая отрасль нашей страны и уделять этому направлению в экономике надо соответствующее внимание. Мы не можем, какой бы ни был хороший человек, в одни руки отдавать все сырье".



Государство финансово поддержит кожевенный завод

Кто претендовал? Вовсе не тайна за семью печатями. Планировали, что производство в Гатове перейдет "Белвесту". Но Президент уверен: должно быть по справедливости! Потенциальных потребителей кожи ведь порядка восьми десятков. Если все замкнется на одном, пусть и крупном производителе, как знать, каково будет остальным предприятиям? Вопрос, кажется, закрыт. Александр Лукашенко предлагает первым делом решать самые насущные - долговые - проблемы завода.

В итоге - Гатову помогут. Закроют долги за поставленные мясокомбинатами кожи, (Президент даже поручит Минсельхозпроду снизить цены на сырье!), профинансируют строительство очистных сооружений. Это пряник. Но будет и кнут.

Президент поручил решить кадровые проблемы на заводе в Гатове

Для губернатора области особая задача - кадры. Которые решают все (и в Гатове тоже). Дефицит не то чтобы острый, но хорошему специалисту будут рады. И решение предложено. Проверено: работает! Осталось воплотить.

Напоследок глава "Белвеста" еще раз напомнит о качестве белорусской кожи. Мол, готовы подставить плечо даже если речь не о смене формы собственности. В Гатове нужны технологии выделки и компетенции. Завод, который сам занимается доработкой кожи под свои запросы и знает наверняка, что нужно обувщикам, готов тиражировать опыт. Не ради личной выгоды, для общего дела. Президент обещает поддержку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна", нет ничего - все вранье, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе - государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы. Небольшую копейку из инновационного фонда дадим. И последнее, на злобу дня. Все хотят полномочий. Это правительства и губернатора решение должно было быть. Вы хотите полномочий, а ответственности не несете. Вы должны были глубоко проработать этот вопрос в правительстве и внести предложения. И забудьте: "А, мы сейчас посмотрим, как она сделает или нет". От трудового коллектива, председателя райисполкома до правительства - проконтролировать все железно".

А. Лукашенко рассказал о стратегии развития завода его коллективу

Об итогах Президент первым делом расскажет коллективу завода. Общение - традиция рабочих поездок, как и то, что кардинальные решения о судьбе промышленных гигантов всегда принимают с оглядкой на их работников. Частника в Гатове не ждут. И точка. Но заводу нужны партнеры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Если государство не справляется с каким-то предприятием, тогда можно пойти на приватизацию. Но в данном случае в этом нет необходимости. Государство может решить оставшиеся здесь проблемы. Попросили приватизировать предприятие и предоставить огромные льготы - это значит, налоги платить не будут. А льготы равны той сумме, которую мы должны вложить в модернизацию. Какой же смысл? Поэтому все решения приняты для того, чтобы вы могли работать".

Потребители кож будут заточены под белорусское сырье, добавляет Александр Лукашенко. Поставки каждого импортного дециметра придется согласовать: обосновать, зачем закупать российскую или турецкую кожу. Аргумент должен быть весомым. Но эта работа будет ювелирной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Принимать те или иные меры по защите собственного рынка надо аккуратно, чтобы не навредить партнерским отношениям с другими государствами. Так, если запретить поставки той или иной продукции в Беларусь, например, из России или Турции, то они могут зеркально ответить в отношении экспортируемых белорусских товаров. Поэтому имейте в виду: надо настраиваться на конкуренцию. Это, знаете, такое обоюдоострое оружие. Я знаю, как умеют отвечать. И мы не махина. Мы - среднеевропейское небольшое государство".

А. Лукашенко о перспективах кожевенной отрасли: никто не откажется от натуральной кожи

Мода диктует кожевенникам цвета и фактуры. Под ее влиянием порой целые направления развития. Кто-то хочет сэкономить, осознанно отказываясь от натурального сырья, а кто-то следует экотрендам. Зеленые находят своих сторонников. Но могут ли такие идеи поставить под удар кожевенный бизнес? Вопрос из зала.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Вы готовы сегодня заменить натуральную обувь на искусственную? Я не готов. Вот у меня ботинки "Марко". Я только их ношу обувь. Ткань - "Камволь". Пальто сшили здесь - белорусское. Слушайте, отличное качество. И натуральную обувь мы будем производить".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Мы из этой кожи, поскольку говядину едим, будем шить обувь. Никто не откажется от натуральной кожи. Соответственно, будут перспективы и у предприятий, работающих по этому профилю".



Президенту подарили кожаную карту Беларуси

Мажорной нотой в серьезном разговоре в Гатове стал презент Президенту от работников предприятия. Есть в Беларуси такая традиция. Подарок со смыслом, скажет директор. И не нуждается в комментариях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Этот подарок займет достойное место во Дворце Независимости. Вот ты насмотрелась этих фильмов. Резиденция... Это во Дворце Независимости будет. Это ж твоя резиденция, это ваш дом. Я во Дворце Независимости найду место. Это оригинально".

Итак, главные решения сегодня приняты. Чтобы сапожник не был без сапог! В кожевенном и обувном деле всегда нужна своя пара. И предприятиям придется работать в единой связке. Исполнителям дали год на решение всех проблем. Президент проверит. Без скидок на былые долги, кризис или пандемию.