Операторы Беларуси и России с 1 октября начнут тестировать антифрод для отмены роуминга

Об этом стороны договорились на очередной видеоконференции по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства.Тестирование между белорусскими и российскими операторами электросвязи - успешно завершено. Для обеспечения безопасности связи - согласовано проведение тестовой эксплуатации системы противодействия фроду на сетях электросвязи.Отмечу, тестирование системы будет идти в течение двух месяцев.