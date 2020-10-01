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Операторы Беларуси и России с 1 октября начнут тестировать антифрод для отмены роуминга

Об этом стороны договорились на очередной видеоконференции по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства.Тестирование между белорусскими и российскими операторами электросвязи - успешно завершено. Для обеспечения безопасности связи - согласовано проведение тестовой эксплуатации системы противодействия фроду на сетях электросвязи.Отмечу, тестирование системы будет идти в течение двух месяцев.

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